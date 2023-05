Salernitana nuovo attacco al Napoli: "Fiorentina nostra ospite, non come voi..."

Salerno rimprovera il Napoli per la mancata disponibilità di alloggio Salernitana prima della partita al Maradona, sottolineando l’accoglienza offerta alla Fiorentina.

Da Salerno non è ancora stata digerita la situazione vissuta dalla Salernitana prima della trasferta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. La squadra è partita lo stesso giorno della partita da Salerno, in quanto non c’è stata disponibilità di alloggio nel capoluogo partenopeo.

Tale situazione è stata causata anche dalle notizie poco chiare riguardo alla data del match, inizialmente previsto per sabato e poi posticipato di un giorno per motivi legati all’ordine pubblico.

La città di Salerno non ha esitato a lanciare una frecciata al Napoli tramite la pagina Facebook “Solo per chi ama Salerno“, che ha pubblicato un messaggio sottolineando l’accoglienza offerta alla Fiorentina, avversaria di domani: “La Fiorentina è arrivata in città e sarà nostra ospite in un albergo cittadino perché è nostro stile ricevere gli avversari in strutture alberghiere di prim’ordine almeno 24 ore prima della partita“.

Il post è rapidamente diventato virale a Salerno. Questo episodio mette in luce le differenze di approccio tra le due città nel trattare le squadre avversarie, e la critica di Salerno al Napoli non è passata inosservata.