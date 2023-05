Allegri risponde a De Laurentiis: “Si goda il suo primo scudetto”

Massimiliano Allegri risponde alle parole di Aurelio De Laurentiis riguardo agli scudetti, consigliandogli di godersi il primo titolo conquistato dal Napoli.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante la conferenza stampa successiva alla vittoria contro il Lecce. De Laurentiis aveva affermato che il Napoli sarebbe stato penalizzato da irregolarità in passato, sentendo di aver vinto altri scudetti oltre a quello appena conquistato.

In risposta, Allegri ha dichiarato: “Non ho da dire niente a riguardo, posso solo fargli i complimenti per uno scudetto strameritato. Che si goda questo scudetto, è il suo primo. Glielo consiglio, anche se ne accetta pochi di consigli, di goderselo come io non scordo mai i primi al Milan e alla Juve“.

L’allenatore bianconero ha poi parlato delle condizioni di Mattia De Sciglio, infortunatosi durante la partita: “Purtroppo ha subito una lesione al crociato, per lui la stagione è finita e siamo dispiaciuti di perderlo, ma lo aspettiamo”.

Infine, Allegri si è soffermato sulle prestazioni di Dusan Vlahovic, autore di un gol nel match contro il Lecce: “Ha fatto un gol meraviglioso ed ha finito la partita in crescendo soprattutto negli spazi. Era normale che un giocatore che finora non aveva avuto periodi difficili senza fare gol potesse viverlo così, questi momenti lo aiuteranno a trovare più equilibrio”.

Le parole di Allegri evidenziano come la frase di De Laurentiis sullo scudetto dell’onestà, lo abbia turbato, anche se il patron azzurro non ha mai nominato la Juventus. Nel frattempo, il Napoli celebra la vittoria dello scudetto, mentre la Juventus continua a lavorare per difendersi nei tribunali.