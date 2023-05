Zuliani contro De Laurentiis: “Scudetto dell’onestà? Ricordiamo Osimhen”

Zuliani attacca De Laurentiis a proposito delle parole in Prefettura sullo Scudetto dell’onestà: “Ricordiamo Osimhen”

Claudio Zuliani attacca Aurelio De Laurentiis. Il giornalista e tifoso della Juventus, attraverso il suo editoriale su TuttoJuve, accusa il presidente bianconero per le parole dette ieri in Prefettura: “Qual è la cosa più bella del calcio se non vincere un trofeo e festeggiare con i propri tifosi. Così ci ha insegnato la storia della Juventus e delle grandi squadre europee. Se vinci o stai per vincere un titolo inaspettato e la prima cosa che pensi è denigrare i tuoi avversari anche quando non competono per questo titolo sei solo una piccolissima squadra di provincia e la tua storia ti farà rimanere tale”.

Attacco frontale di Zuliani a De Laurentiis

Zuliani se la prende con il presidente azzurro: “Ancora una volta De Laurentiis non ha perso occasione, in un luogo istituzionale come la prefettura, per ribadire il suo convincimento che senza le “continue irregolarità” di questi anni lui avrebbe vinto più titoli. Al di là del merito dove sarebbe meglio non entrare perché ridicolo già di suo (ricordiamo Osimhen, i bilanci in negativo degli ultimi due anni, le partite spostate a piacimento, il giocare con il covid…) resta l’ennesima occasione persa per rimarcare il successo della sua piazza senza tirare in ballo quelle altrui. Siamo diventati l’ossessione del mondo calcistico italiano. Il Napoli che senza di noi non può stare con continui insulti ed allusioni e voglia di vederci sparire dalla terra pallonara”.

Zuliani ha poi proseguito: “La Lazio che vince uno scontro diretto grazie a due errori macroscopici ai danni della Juve con Sarri che si lamenta e vorrebbe la Juve finire la gara in nove con tanto di appoggio del sito ufficiale biancoceleste. La Roma che vince in una certa maniera o pareggia grazie ai favori arbitrali gli scontri diretti con Mourinho impunito in panchina che continua a sottolineare come in Italia si favorisca la Juve”.

“Le milanesi che, con diversi modi e tempi, sono sempre a ricordarci le solite cose inesatte ed irreali manipolando i media a loro piacimento. La Fiorentina che manco ve lo sto a dire, Rocco OKKKKK? La lista è lunga e interminabile e non siamo in lotta per qualcosa di importante. Non sarebbe arrivato il momento di ribattere per le rime a tutti questi soggetti frustrati?”. Ha concluso Zuliani.