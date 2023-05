Di Lorenzo incontra De Laurentiis: c’è una novità per Napoli-Fiorentina

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Di Lorenzo si sono incontrati prima di Udinese-Napoli, tutte le novità sul colloquio.

La sfida tra Udinese e Napoli vale uno scudetto, agli azzurri basta conquistare un punto per essere matematicamente Campioni d’Italia senza dover sperare in altri risultati. Ma la squadra partenopea potrebbe vincere lo scudetto in albergo, se la Lazio non riuscisse a battere il Sassuolo mercoledì sera allo stadio Olimpico. Quello degli azzurri sarà sicuramente lo scudetto dell’onestà, come ha sottolineato anche lo stesso patron durante un incontro in prefettura.

Prima della partenza per Udine c’è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Di Lorenzo. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “A un passo, davvero. Di Lorenzo, tra l’altro, lunedì ha incontrato De Laurentiis nel

solito albergo che guarda il mare per un caffè, lo ha raccontato il presidente in persona: l’in bocca al lupo verso Udine, la prospettiva di un premio, il racconto di una festa che sarà completa e totale soltanto domenica al Maradona con la Fiorentina e poi varie ed eventuali“.