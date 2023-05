Napoli tournée in Corea: le date, arriva una notizia di mercato su Kim?

Il Napoli farà una tournée in Corea del Sud a giugno 2023! Gli azzurri voleranno nella patria di Kim min Jae, tutti i dettagli.

Il Napoli farà una tournée in Corea del Sud a giugno 2023, come riportato dal Corriere dello Sport. La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata in una serie di gare amichevoli che avranno un valore soprattutto pubblicitario per diffondere il marchio Napoli in giro per il mondo. Il presidente De Laurentiis ha preso questa decisione insolita di organizzare le partite a fine stagione anziché durante la preparazione estiva.

La tournée sarà un’occasione importante per la squadra partenopea di mostrare il suo talento a livello internazionale, con particolare attenzione alla Corea del Sud, patria del difensore Kim Min jae che in quel periodo sarà impegnato con la leva obbligatoria. Gli appassionati del calcio avranno modo di vedere all’opera i loro beniamini in giro per il mondo, creando così una grande attesa e un’emozione crescente per la nuova stagione calcistica.

Il Napoli ha sempre mostrato un forte spirito di squadra e un gioco spettacolare, che lo hanno reso una delle formazioni più amate e seguite in Italia. Grazie a questa tournée, la squadra avrà l’opportunità di consolidare il proprio brand e la propria reputazione a livello internazionale, non solo come formazione di grande qualità calcistica, ma anche come ambasciatrice della città di Napoli e della cultura italiana nel mondo.

Napoli: tournée in Corea, il futuro di Kim

Il fatto che il Napoli decida di andare a giocare un tournée fuori dall’Italia, tattica mai scelta da Aurelio de Laurentiis, può essere un segnale importante, nono solo dal punto di vista di marketing.

La tournée in Corea del Napoli senza Kim avrebbe meno senso. Il difensore è uno dei più amati in patria e se gli azzurri dovessero venderlo potrebbe avere meno appeal.