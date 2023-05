Zampini attacco diretto a De Laurentiis con la solita solfa di Osimhen

Massimo Zampini giornalista parla indirettamente di Aurelio de Laurentiis presidente del Napoli che ha commentato lo scudetto degli azzurri.

Aurelio de Laurentiis ha parlato di scudetto dell’onestà, sottolineando che il Napoli avrebbe potuto vincere altri scudetti se non ci fossero stati altri illeciti sportivi.

Ecco il commento del tifoso juventino e giornalista Zampini: “Il calcio italiano è quel posto magico in cui chi ha pagato un fenomeno anche con le pseudocessioni di 3 ragazzi a caso che non sapevano neanche dove dovessero andare (e infatti non ci andarono) dà lezioni di limpidezza, nega la regolarità dei campionati e a tutti sta bene così”.