Brambati: “Mi è giunta un’indiscrezione su Giuntoli e la Juventus”

Brambati svela le incertezze sul futuro della Juventus: contratto di Allegri e l’arrivo di Cristiano Giuntoli in discussione.

In un’intervista rilasciata a TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Brambati ha espresso preoccupazioni riguardo al futuro della Juventus, mettendo in discussione sia le scelte dirigenziali che il ruolo dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Brambati ha puntato il dito contro la Juventus, affermando: “Questa settimana la Juventus è nel mio mirino, dopo una serie di prestazioni negative e dichiarazioni di Calvo che annunciano la riconferma di un allenatore che, in altre circostanze, non avrebbe nemmeno finito la stagione. La responsabilità di tutto questo ricade su chi? Su una campagna acquisti deludente, sulla vecchia dirigenza, su quella nuova, sull’allenatore, sui giocatori?”

L’ex giocatore di Bari e Torino ha poi sollevato dubbi sulle dinamiche all’interno dello spogliatoio, evidenziando come i problemi fuori dal campo possano influire sul rendimento dei calciatori: “Vorrei capire dove sta la responsabilità di tutto questo.”

Infine, Brambati ha rivelato un’indiscrezione riguardo alle preferenze di Allegri per la figura del direttore sportivo: “Mi è stato detto che Allegri non vuole Giuntoli come ds, ma Massara o Rossi. Un management che non sceglie il direttore sportivo, ma lo fa scegliere all’allenatore non mi sembra il massimo. Secondo me, la riconferma eventuale di Allegri è solo per il contratto e non per meriti. La Juve, in questo momento, è ostaggio del contratto di Allegri.”