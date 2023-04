Kim Min-Jae, dallo Scudetto alla leva obbligatoria: a giugno in Corea per il servizio militare

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, tornerà in Corea a giugno, ma grazie ai suoi meriti sportivi svolgerà l’addestramento per 21 giorni.

Il difensore del Napoli, Kim Min-Jae, dopo l’ormai imminente vittoria dello Scudetto dovrà tornare in Corea del Sud e svolgere il servizio militare obbligatorio nel mese di giugno, ottenendo uno “sconto” che gli consentirà di svolgerlo per soli 21 giorni. Questo significa che il calciatore non sarà a disposizione del c.t. Klinsmann per le amichevoli contro il Perù e El Salvador.

DALLO SCUDETTO COL NAPOLI ALLA LEVA OBBLIGATORIA: LA STORIA DI KIM SIMILE A QUELLA DI SON DEL TOTTENHAM

In Corea del Sud tutti i cittadini sono tenuti a svolgere il servizio militare, inclusi i calciatori, e non è possibile ottenere esenzioni. Tuttavia qualche anno fa il calciatore Heung-Min Son del Tottenham riuscì a svolgere il servizio per soli 21 giorni grazie ai meriti sportivi, tra cui la vittoria dei Giochi Asiatici nel 2018 con la nazionale della Corea del Sud, di cui anche Kim faceva parte.

Ora tocca a Kim Min-Jae, difensore del Napoli, considerato uno dei migliori calciatori della Serie A. In questa stagione ha disputato 40 partite complessive, con 2 gol e 2 assist.