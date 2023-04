Calciomercato Napoli, un talento spagnolo nel mirino di Giuntoli

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, in ‘missione’ per osservare un giovane trequartista classe 2002.

Cristiano Giuntoli continua a guardarsi intorno per riempire il suo Napoli di nuovi giovani talenti. Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari di Sportitalia, il direttore sportivo del Napoli Giuntoli è alla ricerca di un giovane trequartista e avrebbe messo nel mirino Gabri Veiga del Celta Vigo.

Di seguito le parole del giornalista che è partito dal riconoscere il grande impegno e lavoro di Giuntoli all’ombra del Vesuvio: “Al di là delle tempistiche con cui verrà festeggiato il tricolore, è opportuno sottolineare la programmazione ed il lavoro di mister Spalletti e dell’architetto Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo è più corteggiato che mai, ed anche in apertura facevamo riferimento ad una Juventus che sta impostando una rivoluzione da quel punto di vista”.

Secondo Longari, il direttore sportivo azzurro ha effettuato diversi viaggi in Galizia per visionare il giovane Veiga, classe 2002, che piace molto al Napoli. Nonostante i costi elevati dell’operazione, Giuntoli sembra determinato ad acquistare il giovane talento spagnolo.

“Ad ogni modo lo stesso Giuntoli vive, ragiona e si nutre di calcio. Con una mentalità di questo genere è inevitabile che la programmazione proceda a ritmo regolare e quasi spontaneo, ed allora attenzione al profilo di Gabri Veiga del Celta Vigo. Giuntoli in Galizia è di casa, visto che da lì ha portato a Napoli Lobotka e visto che i suoi viaggi per visionare questo trequartista classe 2002 sono sempre più frequenti. I costi per l’operazione sono alti, ma il ragazzo piace parecchio“.

Da notare che Giuntoli ha già portato a Napoli un altro giocatore proveniente dal Celta Vigo, ovvero Stanislav Lobotka, e questo potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per l’acquisto di Veiga. Il giovane trequartista potrebbe essere una pedina importante per il futuro del Napoli.

MERCATO NAPOLI, CHI E’ GABRI VEIGA DEL CELTA VIGO CHE PIACE TANTO A GIUNTOLI

Gabri Veiga è uno dei dei migliori prospetti del calcio spagnolo.

Nato il 7 novembre 2002 a Vigo, in Galizia, Spagna, Veiga è cresciuto nel settore giovanile del Celta Vigo dove è stato notato per il suo stile di gioco tecnico e creativo.

Il suo debutto professionale è avvenuto il 31 agosto 2021 in occasione della partita di Coppa del Re contro il Club Haro Deportivo. In seguito, ha esordito anche in La Liga, il massimo campionato spagnolo, il 12 settembre 2021 contro il Cádiz CF.

Il centrocampista spagnolo ha partecipato a 26 partite, totalizzando 1593 minuti di gioco. In 19 di queste partite, è partito dal primo minuto, mentre è entrato in campo come sostituto in 7 occasioni.

Rapidità, visione di gioco e destrezza negli inserimenti in area, tutti elementi che hanno attirato le attenzioni di molti club facendolo diventare molto ‘appetibile’ per il mercato estero. Con le sue prestazioni di alto livello, Veiga ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per il Celta Vigo in questa stagione.