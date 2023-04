Corrado contro Meret: “Colpa sua se il Napoli è uscito dalla Champions”

Antonio Corrado scatena la polemica dopo le critiche al portiere del Napoli Meret durante la trasmissione Fuorigioco.

Napoli eliminato dalla Champions League a causa di Alex Meret: queste le parole di Antonio Corrado che hanno scatenato la rabbia di Enrico Fedele. Durante la trasmissione Fuorigioco su Tele A, il giornalista Antonio Corrado ha criticato il portiere del Napoli, Alex Meret, per la sua prestazione nel match contro il Milan.

“Se il Napoli è uscito dalla Champions League, è colpa anche di Meret”, ha dichiarato Corrado. “Sul gol incassato a Milano, il portiere ha più di qualche responsabilità. Per me ci sono almeno due portieri al momento più forti che sono già in ottica Napoli, come Vicario e Gollini“.

NAPOLI ELIMINATO DALLA CHAMPIONS PER COLPA DI MERET, LA REAZIONE DI FEDELE

Le parole di Corrado hanno provocato la reazione indignata di Enrico Fedele: “Non tollero queste affermazioni, me ne vado”. Inoltre, Antonio Corrado ha discusso anche del futuro dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, sostenendo che le recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis non siano state gradite dal tecnico.

“Posso dire che le ultime esternazioni pubbliche di Aurelio De Laurentiis non sono state particolarmente gradite all’allenatore. Il mister, lo ricordiamo, non ha ancora parlato del suo futuro, lo ha fatto solo il patron”.