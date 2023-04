Scudetto Napoli, il volantino della vergogna: “Qui non si festeggia. Ci fai schifo Pulcinella”

Scudetto Napoli, un volantino di minaccia da parte dei tifosi dell’Atalanta per tutti i tifosi napoletani che vivono a Bergamo.

In queste ultime ore sui social sta circolando un volantino realizzato dai tifosi dell’Atalanta che avvertono i napoletani residenti a Bergamo di non festeggiare l’ormai imminente vittoria del terzo Scudetto del Napoli. Si tratta di un comunicato dal titolo molto eloquente e di cattivo gusto: “Bergamo non festeggia”.

Il Napoli si appresta a vincere il terzo Scudetto della sua storia, ma una parte dell’Italia nutre una grande invidia nei confronti del popolo napoletano. Dopo il comunicato dei tifosi del Varese e di quelli della Juventus, ora è arrivato anche il presunto comunicato dei tifosi dell’Atalanta che si unisce alle critiche verso il Napoli.

Il volantino è ricco di astio e minacce nei confronti dei napoletani e degli esercenti che dovessero festeggiare la vittoria del Napoli. Si legge infatti: “Ricordiamo ai ristoratori, baristi, pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie riceveranno ‘adeguate risposte’ alle loro attività anche a distanza di tempo”.

La chiusura del testo del volantino è davvero vergognosa e razzista: “Da cento anni è sempre quella… ci fai schifo Pulcinella!”.

La diffusione di questo volantino è ovviamente deplorevole e inaccettabile. Si tratta di un atto razzista e discriminatorio che non può essere tollerato in alcun modo. È importante ribadire che il calcio deve essere un momento di sano divertimento e aggregazione, e che queste espressioni di odio e intolleranza non hanno alcun posto nella nostra società.

Di seguito il volantino fatto dai tifosi dell’Atalanta: