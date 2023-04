Serie A, il calendario della 35ª e 36ª giornata: ecco quando si giocherà Napoli-Inter

Cambia l’orario di Napoli-Inter: data e ora degli anticipi e dei posticipi della 35esima e 36esima giornata di Serie A.

La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, ha annunciato le date degli anticipi e posticipi della 35esima e 36esima giornata del campionato italiano di calcio.

In particolare il Napoli scenderà in campo giovedì contro l’Udinese dopo aver affrontato la Salernitana in casa, gara in programma domenica 30 aprile alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. Domenica 14 maggio 2023 alle ore 15:00, invece, gli azzurri sfideranno il Monza.

Ma è il match della 36esima giornata a destare maggior interesse, in programma per il 21 maggio, quando il Napoli ospiterà l’Inter al Maradona.

SERIE A, DATA E ORA DEGLI ANTICIPI E POSTICIPI DELLA 35esima e 36esima GIORNATA

35ª GIORNATA SERIE A

LAZIO-LECCE venerdì 12 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

SALERNITANA-ATALANTA sabato 13 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

SPEZIA-MILAN sabato 13 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

INTER-SASSUOLO sabato 13 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

VERONA-TORINO domenica 14 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN/SKY)

FIORENTINA-UDINESE domenica 14 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

MONZA-NAPOLI domenica 14 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

BOLOGNA-ROMA domenica 14 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

JUVENTUS-CREMONESE domenica 14 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN)

SAMPDORIA-EMPOLI lunedì 15 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN)

36ª GIORNATA SERIE A

SASSUOLO-MONZA venerdì 19 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

CREMONESE-BOLOGNA sabato 20 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

ATALANTA-VERONA sabato 20 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

MILAN-SAMPDORIA sabato 20 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN/SKY)

LECCE-SPEZIA domenica 21 maggio 2023 ore 12:30 (DAZN/SKY)

TORINO-FIORENTINA domenica 21 maggio 2023 ore 15:00 (DAZN)

NAPOLI-INTER domenica 21 maggio 2023 ore 18:00 (DAZN)

UDINESE-LAZIO domenica 21 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN)

ROMA-SALERNITANA lunedì 22 maggio 2023 ore 18:30 (DAZN)

EMPOLI-JUVENTUS lunedì 22 maggio 2023 ore 20:45 (DAZN).