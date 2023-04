Festa scudetto Napoli: in via Giacinto Gigante lo spettacolare palazzo azzurro

Il palazzo con gli striscioni del Napoli in via Giacinto Gigante a Napoli sta facendo il giro del web, spettacolare la coreografia.

In questi giorni Napoli cambia volto di ora in ora. Nelle strade, i quartieri c’è sempre un addobbo in più, una nuova bandiera, un nuovo cartonato, un nuovo slogan. Si chiama amore, un’emozione fortissima verso la squadra del cuore, quella tinta d’azzurro. ‘Quel solo per lei‘ coniato da Luciano Spalletti è il giusto motto per una città che vive per la squadra. Per averne una dimostrazione basta recarsi proprio nel capoluogo partenopeo, ma anche nella provincia ed in generale in Campania. Perché l’amore per Napoli è senza confini.

Il Palazzo del Napoli in via Giacinto Gigante

In questi giorni nel nostro viaggio a Napoli per la festa scudetto vi abbiamo fatto vedere molto: da Hassan l’Osimhen della Pignasecca, al tifoso che arriva da Catania e altro vi faremo vedere. C’è stato poi il balcone con le tende per il terzo scudetto.

Ma il palazzo con gli striscioni per il Napoli in via Giacinto Gigante è sicuramente qualcosa di bellissimo. Un’intera struttura che si addobba per la squadra azzurra. Spalletti fa bene a dire che la squadra non può farsi trascinare in questi festeggiamenti, anche perché nulla ancora è stato vinto e soprattutto oltre al campionato, il Napoli ha un’occasione ghiottissima in Champions League. Eppure non si può che restare estasiati ed emozionati per quanto sta avvenendo in città.