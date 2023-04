Napoli-Milan: Mario Rui-Olivera, Politano-Lozano, ecco chi vince il ballottaggio

Nella formazione del Napoli che sfida il Milan c’è il ballottaggio Mario Rui-Olivera e Politano-Lozano.

È vero è sempre il ‘solito’ ballottaggio ma ogni giornata è un intrigo diverso. Perché da inizio campionato Spalletti ha fatto capire di avere una squadra base, i titolari del primo minuto, come li chiama il mister, poi ci sono quelli che entrano a partita in corso e possono cambiare la partita, com’è accaduto più volte.

Ma quel ballottaggio sulla corsia mancina e in difesa e quello sul versante opposto ma in attacco è sempre un tremendo dubbio.

Napoli al formazione col Milan

Ed allora si riproporrà anche questa volta, con l’incognita delle Nazionali ad alimentare il dubbio.

Nella formazione del Napoli ci sono molte certezze: Meret in porta con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in vantaggio su Olivera in difesa. La presenza del terzino portoghese è dettata non solo dal fatto che non ha giocato in Nazionale, ma il suo piede magico può sfornare cross invitati per la testa di Simeone, esaltato da Spalletti in conferenza stampa.

C’è poi il centrocampo degli inamovibili: Lobotka centra con Anguissa e Zielinski ai lati. In attacco senza Osimhen ci sarà Simeone centrale, con Kvaratskhelia e sinistra. Mentre a destra si fa spazio Politano in netto vantaggio su Lozano. Il giocatore italiano è apparso in grande forma con l’Italia è rientrato prima rispetto al messicano e può e deve dare una mano in difesa, visto che sulla sua fascia ci saranno due giocatori come Theo Hernandez e Leao.