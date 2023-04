Spalletti lancia Simeone al posto di Osimhen: “Sa fare il suo mestiere. Napoli-Milan vale il doppio”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Milan match di Serie A che si gioca allo stadio Maradona.

L’allenatore del Napoli ha parlato dell’assenza di Osimhen in Napoli-Milan: “Sicuramente è un’assenza che pesa quella di Osimhen, è inutile negarlo. Poi c’è anche quello che ha detto Stefano Pioli, quando è mancato Osimhen tutti i componenti della squadra hanno dato qualcosina in più ed è uscito lo stesso Napoli, la squadra ha sempre fatto lo stesso di gioco, anche senza di lui.

La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholito. Perché lui sa che mestiere fa, uno di quelli che sa giocare non solo con i piedi ma anche con la testa. Uno che fin da subito è entrato benissimo nel personaggio e nel ruolo che doveva avere. E quando si ha a che fare con persone intelligenti, allora si riesce a realizzare risultati, pur avendo fette piccole di spazio. Lui sa che deve sfruttare quelle lì“.

Praticamente Spalletti fa sapere che Simeone giocherà al posto di Osimhen: “Il modo di giocare sarà praticamente lo stesso, perché lui magari non ha la stessa velocità del nigeriano, ma sa giocare benissimo spalle alla porta e con la squadra, è fortissimo di testa. Insomma noi siamo apposto“.

Sempre su Simeone ha aggiunto: “Avrebbe meritato più spazio, ma avendo davanti uno come Osimhen mi ha ‘costretto’ a dargli così poco spazio“.

Napoli-Milan: la conferenza di Luciano Spalletti

“Il fatto che sia un gruppo importante non lo devo dire io. Lo fanno vedere i calciatori, ogni volta che abbiamo avuto bisogno di loro hanno risposto presente. Tutti sono pronti a dare il massimo quando sono stati chiamati in causa. Noi siamo fiduciosi, è una partita da tripla, che vale il doppio” ha detto Spalletti.

Sul Milan poi ha detto: “Questa è una partita difficilissima, quella di Pioli è una squadra che ha buttato fuori il Tottenham. Una squadra che ha perso Kessié ha preso calciatori davvero forti. La squadra rossonera ha grandissimi mezzi, ha un portiere come Maignan che ti permette di fare lanci da 70-80 metri. Un centrocampo molto in forma. Gente che va velocissimo e sa far girare la palla. Ha uno degli attaccanti più forti in area di rigore che è Giroud. Insomma sappiamo chi andiamo ad affrontare“.