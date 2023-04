Napoli, Osimhen rassicura tutti: “Nulla di grave. L’amore dei napoletani è incredibile”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, rassicura tutti sull’entità dell’infortunio. Poi la frase d’amore per i napoletani.

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per le prossime partite, ma il giocatore sembra fiducioso riguardo alla sua guarigione e al suo ritorno in campo, come ha dichiarato in un’intervista esclusiva a TG 5. “Non è nulla di grave, spero di esserci contro il Milan in Champions“, ha dichiarato con serenità. Il Napoli, nonostante l’assenza dell’attaccante nigeriano, sembra non essere preoccupato per il futuro.

Osimhen ha poi parlato della corsa allo scudetto, dicendosi fiducioso e vicino all’obiettivo. “Stiamo dando il massimo e non vediamo l’ora di festeggiare con i nostri tifosi lo scudetto, allo stadio e per le strade della città. E’ travolgente l’amore della gente e non vedo l’ora di festeggiare con i napoletani lo scudetto”, ha dichiarato il bomber azzurro, mostrando la sua gratitudine nei confronti dei tifosi.

Il giocatore ha anche affrontato il tema del razzismo, dichiarando che non crede sia possibile fermare del tutto questa piaga, ma che farà il possibile per combatterla. “Il razzismo danneggia tutti. Non credo che si possa fermare, ma farò di tutto per far si che si fermi. “, ha detto Osimhen.

Domani il giocatore sarà presente allo stadio Maradona per assistere alla partita di campionato contro il Milan e sostenere i suoi compagni di squadra dalla tribuna di Fuorigrotta.