Spalletti agli ultras: “Così danneggiano la squadra, loro assenza pesa quanto Osimhen”

Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Milan, parla anche della protesta degli ultras all’esterno dello stadio Maradona.

Nella giornata di ieri gli ultras del Napoli hanno diramato un comunicato ufficiale per protestare contro il caro biglietti per la gara di Champions League tra Napoli e Milan. Una presa di posizione forte contro la società di Aurelio De Laurentiis, che sarà portata avanti con una protesta all’esterno della stadio Diego Armando Maradona prima dell’avvio del match, mentre i gruppi organizzati durante il match resteranno in silenzio.

Protesta Ultras: la risposta di Spalletti

L’allenatore del Napoli in conferenza stampa prima di Napoli-Milan, ha sottolineato l’amore del tifo per la squadra azzurra. Ma ha anche detto: “Io capisco le difficoltà ed i sacrifici che si fanno per comprare i biglietti. Ma con questo tipo di protesta si va contro la squadra, a pagare saranno solo i calciatori e non lo meritano“.

Poi Spalletti sempre sulla protesta degli ultras del Napoli ha aggiunto: “Il fatto che le curve decidano di restare in silenzio durante la partita ci penalizza tanto quanto l’assenza di Osimhen. E, ripeto, questo danneggia solo la squadra, che non merita questo atteggiamento. Non entro nel merito – conclude – di chi ha ragione o torto, io faccio un altro lavoro. Ma questo tipo di protesta sicuramente non va fatto e con questo ringrazio i tifosi che fanno sacrifici per comprare i biglietti che hanno un certo costo“.