Napoli, rinnovo di Juan Jesus: tutti i dettagli dell’accordo

Napoli, Juan Jesus rinnova: tutti i dettagli dell’accordo con il difensore brasiliano voluto da Spalletti.

La SSC Napoli ha annunciato ufficialmente, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web, il rinnovo del contratto di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, che ha giocato in passato per la Roma ed Inter, si è legato al club azzurro per il futuro.

La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027“.

Juan Jesus, autore di 2 gol in 11 presenze in questa stagione, ha dimostrato di essere un valido elemento del team partenopeo. Dopo il suo arrivo in azzurro nell’agosto del 2021, il difensore si è guadagnato il suo posto da riserva dalla panchina.

La SSC Napoli ha quindi deciso di prolungare il contratto di Juan Jesus fino a giugno 2025, con un’opzione per estenderlo fino a giugno 2027. Con la maglia del Napoli, il difensore brasiliano ha finora totalizzato 39 presenze in due stagioni.

Il rinnovo del contratto di Juan Jesus rappresenta un importante segnale di fiducia da parte del club verso il giocatore, che si è dimostrato un elemento prezioso per la squadra.