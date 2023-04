Simeone media gol pazzesca: secondo solo ad Haaland meglio di Mbappè, il Milan è avvisato

La media gol di Giovanni Simeone è di 1 rete ogni 73,88 minuti giocati, in questa statistica solo Erling Haalnad ha fatto meglio.

Il minutaggio è chiaramente diverso, eppure Haaland e Simeone se la giocano in questa particolare statistica. Spalletti in conferenza stampa ha ricordato che Simeone avrebbe meritato di giocare molto di più e che se non lo ha fatto è solo per ‘colpa’ di quel fenomeno di Osimhen.

Ora, però, Osimhen è fuori causa per infortunio e tocca a Simeone, come all’andata, scardinare la difesa del Milan. Dalla sua il giocatore del Napoli ha una capace di segnare unica, basti pensare ai gol messi a segno contro Milan e Roma ad esempio, ma anche a quelli realizzati in Champions League: 4 in tutto di cui uno appena entrato con il Liverpool.

Napoli: la media gol di Simeone

Insomma l’assenza di Osimhen in casa Napoli sarà sicuramente pesante, ma Luciano Spalletti ha un’alternativa di grandissima qualità in panchina. Fino ad ora l’argentino ha segnato 8 gol, giocando appena 591 minuti.

La media gol di Simeone col Napoli clamorosa: segna 1 rete ogni 73,88 minuti giocati. Meglio di lui ha fatto quel mostro di Haaland che ha segnato 42 gol, giocando 2870 minuti, praticamente 1 gol ogni 68,33.

Poi come ricorda Corriere dello Sport al terzo posto c’è Mbappé con 31 gol segnati in 2663 minuti, 1 ogni 85,9. Osimhen come media gol si piazza al quarto posto con 25 reti in 2267 minuti ed una media di 90,68.

Non bisogna poi dimenticare che in panchina per il Napoli c’è anche Raspadori, recuperato dall’infortunio e pronto ad entrare in campo nella ripresa. Anche lui più che voglioso di tornare a macinare calcio dopo 41 giorni di stop forzato.