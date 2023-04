Festa Scudetto, viaggio a Napoli: Dario da Catania: “Amo questa città ed il suo tifo viscerale”

Seconda puntata della rubrica “Festa Scudetto, viaggio a Napoli” con il turista siciliano Dario che festeggia per Napoli e Catania

La bellezza della Napoli colorata passa non solo per i tifosi azzurri e per i luoghi ma anche per i turisti che vengono travolti dall’euforia che si vive all’ombra del Vesuvio. Nel quartiere Montecalvario si respira un’atmosfera euforica ad ogni vicolo, con alcune strade già addobbate di azzurro, di figurine giganti, striscioni, manifesti. Un museo a cielo aperto per le tante persone che giungono in città per visitare le bellezze del capoluogo della Campania. E’ anche questa una storia che rientra nella rubrica “Festa Scudetto, viaggio a Napoli“.

Napoli festa scudetto: il viaggio di Dario da Catania

Ne è un esempio Dario, viaggiatore catanese che è in vacanza a Napoli insieme alla fidanzata e ad una coppia di amici. Il turista siciliano gira per la città con la maglia del Napoli, con il numero 77 di Khvicha Kvaratskhelia sulle spalle, e risponde alle nostre domande: “Ho comprato la maglia di Kvara perché mi piace. Sono emozionato di vivere questo popolo e questa città bellissima che tifa in maniera viscerale per il Napoli“.

Dario poi dà un pronostico sulla partita contro il Milan di Champions League e fa festa in nome del gemellaggio Napoli-Catania: “Sono fiducioso: finisce 3-1, con doppietta di Osimhen e goal di Kvara. C’è un’aria di festa, auguro il meglio sia al Napoli che al Catania che è tornato in Serie C: quest’anno è una doppia festa per me“.