Pato: “Milan-Napoli, vi dico come finirà e chi passerà il turno”

Alexandre Rodrigues da Silva, noto al pubblico come Alexandre Pato o semplicemente Pato, ha espresso con convinzione la sua previsione sul passaggio del turno in Champions League e la successiva approdo in semifinale tra Milan e Napoli. Le due squadre si affronteranno prima allo stadio Diego Armando Maradona in campionato domenica alle 20,45, poi a San Siro il 12 aprile e infine ancora a Fuorigrotta il 18 alle ore 21. Si prevede un clima infuocato per tutte e tre le partite, con i biglietti già esauriti.

Pato, ex attaccante del Milan, ha scommesso sulla sua vecchia squadra. Durante una live su AllMilan.it ha dichiarato che il Milan sta bene e ha la squadra giusta per questo momento della Champions League. Secondo Pato, i rossoneri possono concentrarsi al massimo sulla competizione europea, dove hanno già dimostrato di avere grandi capacità. L’attaccante brasiliano ha sottolineato che il Milan farà molta fatica contro il Napoli, ma che a San Siro farà molto bene, riuscendo a ottenere una vittoria importante. Infine, Pato ha concluso dicendo che il Milan può addirittura sognare di raggiungere la finale:

“Io penso che il Milan sta bene e che ha la squadra giusta per questo momento della Champions League; si possono concentrare molto sulla Champions League. Io ho scommesso qui a San Paolo con i miei allenatori che il Milan passerà il turno: farà un po’ di fatica a Napoli, ma a San Siro farà molto molto bene. Possiamo sognare la finale”.

La sfida tra Milan e Napoli è sempre stata molto sentita, ma le parole di Pato faranno sicuramente discure i tifosi azzurri.