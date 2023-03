Napoli-Milan di Champions League: biglietti curve e distinti in vendita!

Sono in vendita dalle ore 10 altri biglietti per le curve ed i distinti inferiori di Napoli-Milan sfida di Champions League del 18 aprile.

“La SSC Napoli comunica che per la gara Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma il 18 aprile allo stadio Maradona, a partire da questa mattina alle ore 10 sarà messa in vendita una ulteriore quota di tagliandi degli Anelli inferiori di Curve e Distinti” questo il comunicato della SSCN.

Biglietti curve e distinti inferiori Napoli-Milan

Per acquistare i tagliandi è sempre necessario avere la fidelity card. Ogni acquirente avrà la possibilità di acquistare due biglietti. Questa sarà una delle ultime sessioni previste per l’acquisto dei biglietti validi per Napoli-Milan di Champions League, acquistabili sul sito di ticketone o negli store autorizzati.