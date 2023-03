Napoli: Szoboszlai obiettivo numero uno di Giuntoli!

Il Napoli con Cristiano Giuntoli segue con attenzione Dominik Szoboszlai centrocampista ungherese del Lipsia.

Talento clamoroso e la possibilità di crescere ancora, questo è Szoboszlai che a 23 anni deve spiccare ancora definitivamente il volo. Sulle sue qualità tecniche ci si può puntare senza alcun dubbio, ecco perché molti club lo hanno messo nella propria lista per la spesa. Strapparlo al Lipsia non sarà assolutamente semplice, anche perché il club gestito da Red Bull è una gioielleria molto cara.

Calciomercato: Szoboszlai seguito dal Napoli

Il club partenopeo sta già lavorando per la prossima stagione per un calciomercato che si annuncia molto intenso. Questo perché alcuni uomini importanti potrebbero andare via: Zielinski piace alla Lazio ed in Premier League, in attacco c’è la fila di top club che vogliono Osimhen, così come per Kvaratskhelia ma il georgiano difficilmente si muoverà. Ci sono poi attenzioni su Lozano e Kim.

Ma proprio l’addio di Zielinski può liberare il campo all’acquisto di Szoboszlai da parte del Napoli. Secondo Tuttosport Giuntoli non ha mai perso di vista il giocatore del Lipsia che però piace anche al Chelsea, club che ha una disponibilità economica enorme.

Per questo motivo il direttore sportivo del Napoli sta seguendo un altro profilo importante: Lazar Samardzic dell’Udinese che ha un costo di 20 milioni di euro e piace molto a Spalletti.