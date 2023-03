Milan, Pioli spaventato dal Napoli: la soluzioni per contenere gli azzurri

Stefano Pioli per la sfida Napoli-Milan di Serie A vuole scegliere Krunic e non Brahim Diaz per la formazione titolare.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli sta pensando alla formazione da schierare contro il Napoli, una gara fondamentale per i rossoneri che devono ancora conquistare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Il Milan non potrà schierare Pierre Kalulu infortunato. Pioli ritornerà alla difesa a quattro con Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez terzini, Tomori centrale ed il ballottaggio di uno tra Kjaer e Thiaw, con il danese che ora è favorito dato che il tecnico dei rossoneri lo ha provato con maggiore frequenza.

Ma Pioli non vuole scoprirsi troppo e Corriere dello Sport fa sapere che l’allenatore sta pensando di schierare Krunic e non Brahim Diaz, nonostante lo spagnolo non sia stato impegnato con le Nazionali. Questo perché con Brahim Diaz in campo il Milan sarebbe più votato all’attacco e Pioli non vuole rischiare di subire la pressione e la velocità del Napoli, presenti anche Tonali e Bennacer in mediana. Senza Ibrahimovic infortunato in attacco rientra Giroud con Leao titolare.