Ibrahimovic il grande assente di Napoli-Milan: salta tutte le sfide!

Zlatan Ibrahimovic non potrà giocare nessuna sfida tra Napoli e Milan né in Serie A né in Champions League.

La notizia dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic dalla trasferta di Napoli di domenica sera, ha fatto precipitare l’umore dei tifosi rossoneri, che pensavano di aver finalmente recuperato un giocatore che nonostante i 41 anni può essere ancora importante per la squadra di Pioli.

Il centravanti svedese, infatti, non sarà presente al Diego Armando Maradona a causa di un infortunio muscolare accusato durante la sosta delle Nazionali. Dopo gli accertamenti effettuati ieri, è stato evidenziato un problema alla coscia destra che costringerà il giocatore ad un altro periodo di stop di due o tre settimane. Questo significa che Ibrahimovic non potrà scendere in campo neanche nelle due sfide di Champions League contro il Napoli.

Napoli-Milan: Ibrahimovic non ci sarà

Il Milan di Stefano Pioli dovrà fare a meno della sua stella, che rappresenta una guida importante per i giovani del team, sia dal punto di vista tecnico che mentale. La sua presenza sarebbe stata un’arma in più in questo mese difficile per la squadra.

Non è la prima volta che Ibrahimovic deve fermarsi per un infortunio, già lo scorso maggio aveva subito un’operazione al ginocchio che lo aveva tenuto lontano dai campi per alcuni mesi. Nonostante l’età (41 anni), il giocatore svedese resta ancora una figura centrale per il Milan, capace di segnare gol e di condurre i compagni in campo.

La mancanza di Ibrahimovic per le sfide tra Napoli e Milan costringerà Pioli a dover trovare delle soluzioni alternative. Anche perché i rossoneri devono ancora conquistare l’accesso alla prossima Champions League ed attualmente hanno solo 1 punto di vantaggio sulla Roma.