Spalletti lancia Olivera in Napoli-Milan, deciso chi sfiderà Theo Hernandez

Luciano Spalletti prepara la formazione del Napoli che sfida il Milan in Serie A: Olivera e Politano possono partire titolari.

La prima delle tre grandi sfide tra Napoli e Milan sta per arrivare. Allo stadio Diego Armando Maradona, tutto esaurito, si gioca domenica 2 aprile alle ore 20.45. È tutto pronto per una gara che può avvicinare ancora di più gli azzurri alla conquista dello scudetto. Spalletti ha ritrovato tutti i giocatori che rientrano dalle Nazionali, ma per alcuni di loro, come Kim, Lozano, Anguissa, Kvaratskhelia ed Altri, c’è stato meno tempo per preparare la gara.

Napoli: niente turnover con il Milan

C’è chi ha ipotizzato ad un cambio di uomini, un riposo scientifico visto che la sfida di Serie A, sulla carta, non è quella che il Napoli deve vincere ad ogni costo. Ma Spalletti ha insegnato che non la vede allo stesso modo, anche perché lo scudetto non è ancora conquistato e quindi bisogna fare più punti possibile. Inoltre vincere al Maradona darebbe psicologicamente anche un incentivo agli azzurri in vista dei due match di Champions League.

Ed allora niente turnover per il Napoli contro il Milan. Corriere dello Sport segnala la scelta del 4-3-3 per Spalletti, con Olivera che la può spuntare su Mario Rui. L’uruguaiano non ha giocato l’amichevole con la Corea del Sud, inoltre la sua fisicità potrebbe essere importante sulle palle inattive.

C’è poi Politano in rampa di lancio sulla destra, visto che Lozano è rientrato tardi dalla trasferta con il Messico. L’attaccante italiano ha una settimana di allenamento sulle gambe e potrebbe partire titolare come all’andata, quando segnò anche un gol su calcio di rigore.