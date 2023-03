Ancona avvisa il Milan: “Champions League un altro film, ma il Napoli è un’armata”

Adriano Ancona parla del percorso del Napoli nella stagione 2022/23 che lo porta a giocarsi i quarti di Champions League col Milan.

Il giornalista ai microfoni di Radio Crc dice: “Il Napoli ha dimostrato assoluta solidità anche fuori dall’Italia. E’ vero che la Champions è un altro film, ma il Napoli è un’armata. Ciò che può confrontare Pioli, è la gara di andata di San Siro in cui il Napoli ha vinto 2-1, ma ha sofferto, anche se va detto che mancava Osimhen. Il Napoli ha fatto il vuoto in campionato, ma da qui al 19 aprile Napoli e Milan si affronteranno 3 volte e la squadra rossonera non può dare una brutta immagine di se. Pioli da allenatore del Milan ha cambiato tanti moduli, l’anno scorso addirittura nel finale è passato al 4-1-4-1.

Qualcosa passa anche attraverso l’infortunio di Kalulu anche se Pioli stava già pensando di tornare alla difesa a 4, ma mi viene da pensare che il modulo sia solo un mezzo, sono gli interpreti che devono girare. E’ in Maignan che il Milan ha il valore aggiunto. Riconfermarsi è difficile per tutti, poi però le difficoltà sono variegate perché il Milan ad esempio ha vinto lo scudetto, ma poi non si è rinforzato in estate. Pioli lavora con un materiale umano tale che deve essere davvero bravo a gestire. Spesso c’è stata confusione e questo il tecnico l’ha sottolineato”.