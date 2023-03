Ravezzani: “Napoli-Milan, brutto gesto di De Laurentiis”

Fabio Ravezzani parla dei biglietti di Napoli-Milan di Champions League con le curve vendute a 90 euro.

Il giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: “90 euro una curva per Napoli-Milan? E’ vero che i rossoneri hanno fatto gli stessi prezzi, ma non è che se uno fa un furto poi devi farlo anche tu (ride, ndr)… Capisco le necessità del Napoli, il mercato viene fatto anche dalle richieste. Sarebbe bello però se un presidente italiano avesse un po’ più a cuore i settori popolari. Non credo che il destino del Napoli dipenda da quei 200mila euro in più, guadagnati tirando sul prezzo dei settori popolari. E’ un brutto gesto tagliare quel gruppo di persone che non potrà permettersi un posto allo stadio. A Milano ci sono proprietà straniere che nulla sanno del territorio, avrebbe fatto meno scalpore.

La Champions? E’ bello che siano arrivate lontane due squadre come Napoli e Milan, che hanno intrapreso una via diversa e si sono allontanate da quelle visioni stra-indebitate di Juve e Inter. Quando le big annaspano fra i debiti, serve una stagione con gli acquisti azzeccati dalle rivali per capovolgere qualsiasi gerarchia. Quest’anno il Napoli è stato più bravo di tutti, approfittando dei passi falsi di Milan, Inter e Juventus sul mercato. I valori sono nettamente a favore degli azzurri, ma guai a sottovalutare i rossoneri: il Napoli è pur sempre uscito in Coppa Italia contro la Cremonese. Rush finale di primavera per le milanesi? Cambiare allenatore tanto per farlo non vale, ma Inzaghi non piace più del tutto alla piazza. C’è un problema ambientale e andrà via in ogni caso. Pioli resterà, non credo in ribaltoni“.