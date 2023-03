Scudetto Napoli, Laurito: “Andrò in giro nuda coperta solo da una bandiera azzurra”

Marisa Laurito, attrice e comica napoletana fa una promessa per lo scudetto del Napoli: “Mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda”.

Marisa Laurito, nota artista napoletana, ha promesso di avvolgersi nuda nella bandiera del Napoli, qualora la squadra partenopea vinca il campionato italiano di calcio. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari su Rai Radio1.

Durante la lunga intervista, l’attrice ha raccontato diversi aneddoti della sua vita, tra cui quello dell’appartamento che condivideva con l’attrice Marina Gonfalone, dove spesso si organizzavano partite di poker. Tra i personaggi famosi che frequentavano quella casa, ci sono stati attori del calibro di Sergio Castellitto e Roberto Benigni.

“Ai tempi io e Marina Gonfalone, grandissima attrice, avevamo una specie di ‘comune’. Era una piccola casa, che non riuscivamo neanche a pagare, e che veniva anche subaffitata come bisca. Ogni tanto dovevamo sloggiare, serviva ad altri per giocare a poker…”. In quella casa passarono tanti personaggi famosi da Sergio Castellitto a Roberto Benigni. Presunte relazioni con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo? “Non avrei potuto mai avere con loro una relazione: ridevamo dalla mattina alla sera e la sessualità non va d’accordo con la risata”.

Ma il tema principale dell’intervista è stato sicuramente il calcio e il suo amore per la squadra del Napoli. Marisa Laurito si è definita una grandissima tifosa e, in vista della possibile vittoria dello scudetto, ha promesso di avvolgersi nella bandiera azzurra per un mese intero, rimanendo nuda sotto di essa. Un gesto che, seppur divertente, dimostra ancora una volta l’incredibile passione dei napoletani per il loro calcio.

“Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Si, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda questo lo posso promettere”.