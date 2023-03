Festa scudetto Napoli, Manfredi ha deciso la data

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha comunicato la data ufficiale riguardo alla festa scudetto degli azzurri.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha reso nota la data ufficiale per la celebrazione del terzo tricolore della storia del calcio partenopeo. La festa, che coinvolgerà tutta la città, si terrà il prossimo 4 giugno e sarà policentrica, con un palco in ogni Municipalità, oltre a quello centrale in piazza Plebiscito.

“la festa “ufficiale” per lo scudetto del Napoli, si farà il prossimo 4 giugno. Per una scelta fatta anche da parte mia, sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città”.

il Sindaco di Napoli ha poi annunciato: “Ci sarà, infatti, un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale in piazza Plebiscito. C’è anche da considerare il tema dell’ordine pubblico per la gestione degli spazi e degli accessi che è sotto l’egida della Prefettura e della questura. Stiamo lavorando insieme per garantire la massima partecipazione in sicurezza. Il nostro obiettivo è garantire un’espressione di gioia che tutti vogliamo”.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di garantire l’ordine pubblico per la gestione degli spazi e degli accessi, che sarà sotto l’egida della Prefettura e della questura. L’obiettivo è garantire la massima partecipazione in sicurezza per esprimere la gioia che tutti i napoletani condividono per la vittoria della loro squadra.

La festa spontanea scoppierà nelle strade di Napoli solo quando la matematica sancirà la vittoria, ma il Sindaco ha voluto annunciare la sua decisione per la festa ufficiale e coinvolgere tutti i cittadini nella celebrazione di questo importante traguardo sportivo.