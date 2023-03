Che fine hanno fatto le curve ed i distinti di Napoli-Milan?

Napoli-Milan di Champions League non sono state ancora venduti i biglietti per le curve superiori ed i distinti superiori.

È stata una giornata ricca di ansia per i tifosi del Napoli, concentrati tra smartphone, radio tv e passaparola per capire quando, dove e come poter comprare i biglietti del Napoli per la sfida con il Milan in Champions League.

Un match storico a cui nessuno vuole mancare. Sono arrivati tifosi anche da Catania, giusto per far capire la grande attesa che si vive per questa partita. Ad oggi c’è il tutto esaurito.

Biglietti Napoli-Milan: quando comprare curve e distinti superiori

Dopo le 48 ore concesse di diritto di prelazione per gli abbonati, è stata aperta anche la vendita dei biglietti per tutti i possessori di fidelity card. Ma anche in questo caso c’è stata una restrizione. Sono stati venduti prima i settori delle tribune e dei distinti inferiori e delle curve inferiori, con relativo sold out.

Ma che fine hanno fatto i biglietti di Napoli-Milan per curve e distinti superiori? Attualmente non è arrivata nessuna comunicazione da parte della SSCN, che potrebbe decidere di sbloccare la vendita nei prossimi giorni. C’è chi pensa che addirittura si arriverà alla settimana prossima, ma sembra improbabile. Sicuramente il tutto sarà annunciato attraverso i canali ufficiali.

Ma in questo momento l’attesa diventa veramente spasmodica, ci sono migliaia di tifosi che non attendono altro le informazioni utili per comprare il tanto agognato biglietto per Napoli-Milan. Non resta che restare sintonizzati per avere notizie più precise e capire giorno e orario in cui saranno messi in vendita i tagliandi.