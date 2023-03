Biglietti Napoli-Milan, curve a 90 euro, distinti a 130. Tifosi anche da Catania

Biglietti Napoli-Milan, curve a 90 euro, distinti a 130. Tifosi azzurri in fila per ore per la prevendita dei tagliandi.

Il match di ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Napoli e Milan sta suscitando un grande entusiasmo tra i tifosi azzurri. Tantissimi di loro hanno atteso in fila fin dalle prime ore del mattino per assicurarsi un biglietto per assistere alla partita, pronti a sostenere la loro squadra del cuore fino alla fine.

La prevendita per i non abbonati ha visto una grande affluenza di persone provenienti da tutta Italia, addirittura dalla Sicilia. Un tifoso del Napoli ha fatto addirittura il viaggio da Catania per assicurarsi un posto allo stadio Maradona il prossimo 18 aprile, quando si terrà il tanto atteso match.

I tagliandi potevano essere acquistati sia online, tramite il sito Ticketone, che presso i rivenditori autorizzati. Era necessario avere la fidelity card per poter procedere all’acquisto.

Uno dei punti vendita più affollati è stato quello della Galleria Umberto I, dove tantissimi tifosi si sono radunati sin dalle prime ore del mattino, con l’intento di assicurarsi il proprio biglietto. La coda si è fatta sempre più intensa nel corso della mattinata, ma i fedelissimi del Napoli non si sono fatti scoraggiare dalle lunghe attese.

NAPOLI-MILAN DI CHAMPIONS, I PREZZI DEI BIGLIETTI

I prezzi dei biglietti di Napoli-Milan di Champions League sono in linea con quelli previsti per questo tipo di evento, ma non adatti a tutte le tasche. Ad alimentare mugugni è stata la quota per i settori di Curva, in aumento rispetto alla sfida degli ottavi con l’Eintracht Francoforte.

I prezzi dei biglietti variano in base al settore, partendo dai 90 euro per la Curva, fino ai 340 euro per la Tribuna Posillipo. Inoltre, è possibile usufruire dello sconto del 20% sul prezzo del biglietto se si è abbonati, ma in questo caso si perde il beneficio della corsia preferenziale per la prenotazione del posto.

I prezzi dei biglietti per Napoli-Milan

Curve – 90,00 euro

Distinti – 130,00 euro

Tribuna Nisida – 220,00 euro

Tribuna Posillipo – 340,00 euro.

I prezzi della Tribuna Family per Napoli-Milan

Adulti – 220,00 euro

Under 12 – 80,00 euro.

COME E DOVE COMPRARE I BIGLIETTI DI NAPOLI-MILAN

Per acquistare i biglietti di Napoli-Milan, è necessario essere in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card) e seguire i percorsi abituali previsti: on-line, collegandosi al sito di Ticketone, oppure al dettaglio recandosi presso i punti vendita autorizzati indicati sul sito della società. Nella prima fase la vendita libera sarà limitata ai settori Posillipo, Nisida oltre agli anelli inferiori dei Distinti e delle Curve. Successivamente, la vendita sarà aperta agli anelli superiori dei Distinti e delle Curve.

la partita tra Napoli e Milan promette di essere un evento imperdibile per tutti i tifosi del calcio, che non vedono l’ora di sostenere la propria squadra del cuore verso il sogno Champions.