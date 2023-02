Lo stadio Maradona di Napoli è uno dei migliori stadi d’Europa per sicurezza e prevenzione degli incidenti. Adatto per famiglie e bambini, è un’esperienza sicura e divertente per i tifosi.

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, tutti sono pronti per un’altra straordinaria notte di calcio con quasi tutti i posti esauriti. Quest’anno, con la fine delle restrizioni COVID, c’è stato un aumento delle presenze con una media di 42.000 spettatori a partita. A partire dall’inizio dell’anno, più di 600.000 persone hanno assistito alle partite interne del Napoli, aumentando la febbre azzurra che si avvicina sempre di più al sogno dello scudetto.

Nonostante la campagna abbonamenti sia iniziata in ritardo per paura di un eventuale insucesso, non ci sono quasi più biglietti disponibili per la partita con la Cremonese. Anche per la partita di domenica sera, si prevede che ci saranno circa 50.000 spettatori allo Stadio Maradona, che sta faticosamente cercando di essere all’altezza della squadra. Il pubblico è pronto per la grande festa, anche se lo stadio ha bisogno di alcuni interventi di ristrutturazione, come la copertura della tribuna Posillipo, che durante la Coppa Italia ha mostrato delle falle a causa della pioggia.

Il Maradona uno stadio per le famiglie

Lo Stadio Diego Armando Maradona, noto anche come “Maradona”, è stato recentemente rinnovato in occasione delle Universiadi del 2019 e ha guadagnato un’immagine più positiva. Tuttavia, nonostante ciò, lo stadio è considerato uno dei più sicuri in Europa per la prevenzione di incidenti, i controlli e la sicurezza. La percentuale di donne e bambini nel pubblico è quasi del 30%.

Grazie a un sofisticato sistema di telecamere gestito dalla questura, la vigilanza è garantita in tempo reale in ogni area dello stadio e dei suoi dintorni. Inoltre, questo sistema di registrazione ad alta definizione permette di identificare coloro che violano le regole d’uso dello stadio.

La questura e la SSC Napoli lavorano a stretto contatto per garantire la sicurezza dello stadio, con risultati eccezionali. Questo rende lo stadio Diego Armando Maradona un’opzione ideale per le famiglie. Questo dato ovviamente viene snobbato dai media nazionali che preferiscono dipingere Napoli come la patria dell’inciviltà.

Napoli-Cremonese sold out

I pochissimi biglietti rimasti per la partita Napoli-Cremonese sono disponibili su Ticketone e su alcune rivendite autorizzate, ma si stanno esaurendo rapidamente, riportando il club azzurro ai tempi d’oro del calcio napoletano. Questa sarà la quarta partita del 2023 e si prevede che sarà altrettanto affollata delle precedenti, con un minimo di 45.000 spettatori presenti a ogni partita dalla gara contro il Bologna il 16 ottobre.

La febbre azzurra continua a crescere, con un record di presenze a Fuorigrotta durante la partita contro l’Ajax, con 52.229 spettatori. Si prevede che questa tendenza continuerà durante le future partite contro la Lazio, l’Atalanta e soprattutto l’Eintracht Francoforte, gara di ritorno della Champions League. La passione per il calcio a Napoli è viva e continua a essere una delle principali attrazioni della città.