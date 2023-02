Chirico: “Juve, ricorso esaminato da un covo di ultras, andiamo direttamente al Maradona”

Marcello Chirico, giornalista e tifoso della Jeventus, ha parlato del ricorso del club bianconero contro la penalizzazione di 15 punti.

C’è preoccupazione in casa Juventus in vista dell’udienza al Collegio di Garanzia del Coni, dove verrà esaminato il ricorso presentato dai legali della Juventus dopo la penalizzazione subita in appello. Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, ha discusso la questione con Ilbianconero.com, titolando l’articolo: “Attenzione! Il ricorso della Juventus sarà esaminato da un gruppo di tifosi estremisti“.

Ecco le parole di Chirico: “‘Attenzione! Il ricorso della Juve esaminato da un covo di ultras”. Il giornalista ha poi aggiunto: “Non mi sento tutelato da Sartoriello, come ha detto Abodi non utilizza un linguaggio istituzionale“.

Chirico nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “All’interno del Collegio di Garanzia ci sono dei componenti che si esprimono in modo inopportuno. Ci sono dei componenti che hanno lavorato per altri club, qualcuno dice di essere tifoso del Napoli, un altro dell’Inter. Non mi sembra corretto. Se il Coni è diventato un covo di ultras anti-juventini, non andiamo a discutere il ricorso a Roma, ma direttamente a Fuorigrotta e lasciamo decidere ai 50mila del Maradona, è la stessa cosa“.

La dichiarazione ironica di Santoriello non cambia nulla nell’accusa contro la Juventus

Puntare il dito contro un magistrato per alcune dichiarazioni ironiche rilasciate nel 2019, dopo aver archiviato le accuse proprio contro i bianconeri, sono solo fumo negli occhi per i tifosi bianconeri.

Forse Santoriello farà un opportuno passo indietro, o meglio, di lato. Davanti al gup Picco dovrebbero esserci solo Bendoni e Gianoglio a sostenere l’accusa contro la Juventus. Non cambierebbe nulla. Sarebbe mozzato il dito, ma Picco guarderà la luna e giudicherà i fatti gravi.