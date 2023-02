Capuano: “Santoriello, spunta un altro video in cui parla della Juventus”, la risposta di Alvino è da applausi

Botta e risposta tra il giornalista Giovanni Capuano e Carlo Alvino sulla vicenda del Caso Santoriello e l’accusa contro il PM.

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, sta tenendo informati i tifosi della Juventus sulla vicenda del PM Santoriello attraverso i suoi canali social. Santoriello è accusato dai tifosi bianconeri di “odiare la Juventus” e questo ha sollevato preoccupazioni sul suo coinvolgimento nell’indagine Prisma. Tuttavia, è stato pubblicamente difeso dall’avvocato della Juventus Luigi Chiappero, che ha definito Santoriello come “un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto“.

Capuano su Twitter ha pubblicato un messaggio che recitava: “Santoriello, spunta un altro video in cui parla della Juventus. Difeso dai colleghi come persona intelligente e ironica, sta valutando un passo indietro e di non essere presente all’udienza del 27 marzo lasciando soli i due colleghi con cui ha condotto l’inchiesta”.

Immediata la risposta del giornalista Carlo Alvino: “Cosa darei per vedere il video di Santoriello al quinto gol di Elmas …”. Un chiaro messaggio ironico verso tutti coloro che continuano a difendere l0indifendibile.

Il post di Alvino è diventato subito virale scatenando tantissimi commenti dei tifosi azzurri.