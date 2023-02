Da Roma: Il Napoli vince il campionato più mediocre della storia

Il Napoli è primo in classifica in Serie A con 13 punti di vantaggio sull’Inter e vola verso la conquista del titolo in Italia.

Nonostante il dominio del Napoli in questo campionato di Serie A, c’è chi ancora butta fango su Napoli. Questa volta l’insinuazione, o il rosicamento, viene da Roma. “Stanno vincendo il campionato più mediocre della storia” scrive una delle pagine che segue la Roma sui social.

Eppure ad inizio stagione nessuno avrebbe scommesso nulla sul Napoli che dalle famose griglie estive veniva dato al quinto posto, dietro anche all’Atalanta. Inoltre sempre in questa stagione venivano esaltate squadre come Milan, Inter e Juventus e soprattutto la Roma, in grado di prendere Dybala con la super presentazione e la vittoria della Conference League.

l’Inter veniva definita una corazzata e per ora è l’unica ad essere riuscita a battere il Napoli nel girone d’andata. Mentre sia Milan che Juventus hanno perso col Napoli. La squadra di Spalletti ha perso per ben due volte con gli azzurri.