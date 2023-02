Cremonese, Ciofani sfida il Napoli: “Ci stiamo preparando alla grande”

Il capitano della Cremonese, Daniel Ciofani ha parlato della sfida contro il Napoli capolista in serie A allo stadio Maradona.

Napoli- Cremonese, allo stadio Maradona si sfidano la prima della classe contro l’ultima. Alla fine dell’allenamento di oggi, il capitano della Cremonese, Daniel Ciofani, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida contro il Napoli di Spalletti:

“Ci stiamo preparando per la sfida contro il Napoli lavorando duramente e correggendo gli errori commessi nelle partite da quando è arrivato l’allenatore Ballardini. Stiamo lavorando a livello di reparto con richieste precise e analizzando gli errori con i video. Oltre al lato fisico e tattico, c’è anche un aspetto mentale che adesso ci sta un po’ mancando, perché quando giochi ma non ottieni i risultati, come è successo sabato contro il Lecce, ci si sente un po’ scoraggiati: è inevitabile“.

Sulla Coppa Italia, Ciofani ha detto: “Non abbiamo avuto tempo di goderci la vittoria, perché dopo aver giocato contro la Roma abbiamo avuto solo un giorno e mezzo per prepararci per il Lecce. Ad aprile ci aspetta un doppio impegno importante, speriamo di affrontarlo con maggiore consapevolezza e con qualche punto in più. Fino ad aprile, ci concentriamo sul campionato: dobbiamo continuare a lottare per la società, per noi stessi e per la città“.

Infine, riguardo alla lotta per la salvezza, ha detto: “I numeri e le partite finora giocate dimostrano che siamo ultimi e che siamo una squadra in difficoltà: è innegabile. Tuttavia, non possiamo perdere le motivazioni, perché giochiamo in Serie A e ognuno di noi ha il proprio orgoglio. Quando non otteniamo i risultati, siamo i primi ad essere delusi“.