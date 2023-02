Galderisi: “Il Napoli non sbaglierà per la seconda volta con la Cremonese”

Giuseppe Galderisi ritiene che il Napoli non sbaglierà per la seconda volta con la Cremonese nella partita di domenica

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex calciatore, tra le altre, della Juventus ed ex allenatore della Cremonese.

Che partita sarà quella contro la Cremonese?

“Il Napoli è chiamato a continuare un cammino sinora fantastico. Una squadra che diverte ma che sa essere anche concreta. Di fronte troverà una squadra che darà problemi, capace di mettere in campo attenzione e compattezza. La consapevolezza del Napoli, però, credo farà la differenza, come ha potuto dimostrare contro lo Spezia”.

Classifica deficitaria della cremonese frutto anche della proposta di gioco?

“È vero, e questo è anche ciò che è stato imputato ad Alvini, che ha sempre avuto una precisa idea di gioco. Secondo me il tecnico ha raccolto meno di quanto meritato, e ciò ha causato difficoltà ed insicurezze. Con Ballardini è cambiato molto, parliamo di un allenatore dalla grande esperienza. Le caratteristiche degli attaccanti in rosa, poi, permettono alla squadra di potersi abbassare e sfruttare gli strappi in campo aperto”.

Per Galderisi la Juventus sta dimostrando unità nonostante le difficoltà

Nel successo di ieri più meriti della Juve o demeriti granata?

“Il primo tempo la Salernitana ha cercato di essere compatta e, quando possibile, aggressiva; ha fatto il possibile. Il gol ha poi stravolto la gara ed i piani dei granata. La Juventus ha fatto vedere di essere una squadra solida, con giocatori di qualità come Di Maria. La squadra bianconera sta dimostrando unità nonostante le difficoltà extra-campo”.

La cosa più importante è tenere i calciatori bianconeri concentrati sul campo?

“Credo che la consapevolezza e la responsabilità nello spogliatoio della Juve siano cresciuti molto. Sono le piccole cose, i piccoli gesti in campo che mi inducono a credere ciò. Allegri è bravo ad entrare nella testa dei giocatori, ed a spronarli a tirare fuori il massimo. Sta esaltando il valore umano dei suoi calciatori, anche perché la rosa non manca di uomini di spessore in tal senso”.

Pensieri sulle situazioni di Milan e Lazio?

“Pioli è un bravissimo allenatore, che sta cercando soluzioni diverse per le difficoltà attuali. Il Milan ha sempre lavorato bene, e uscirà compatto da questa crisi. Il momento induce a criticare l’allenatore, ma Pioli ha le capacità per uscirne. Sarà fondamentale, in tal senso, anche l’apporto di leader come Ibrahimovic. Per quanto riguarda i biancocelesti, Sarri continua nel suo percorso, anche se fatto di alti e bassi. Alla Lazio serve più continuità di risultati, i calciatori mancano appunto di continuità di prestazione, dovranno essere bravi a carpire i precetti dell’allenatore”.

Per Galderisi la Salernitana deve puntare ad una salvezza tranquilla

Quale sarà il vero obiettivo dei granata in questa stagione?

“A Salerno c’è grande entusiasmo e stima della proprietà. È il secondo anno di questa proprietà, che si contraddistingue per una gestione seria ed ottimale. L’obiettivo dovrà essere quello di una salvezza tranquilla. A tal fine la squadra ha assunto maggiori responsabilità e consapevolezze con la vicenda Nicola”.

Chi rischia di più il prossimo turno tra Napoli e Inter?

“Credo che la Sampdoria necessiti di un cambio di marcia, anche se non sarà facile contro l’Inter. Anche se i nerazzurri sono un top club ed in forma, i liguri venderanno cara la pelle. Inoltre, non credo che il Napoli sbaglierà la seconda volta, in casa, contro la Cremonese”.