De Laurentiis: “Il Napoli può vincere la Champions. Lo dicono i bookmakers”

Aurelio De Laurentiis dichiara che il Napoli può vincere la Champions League, così come dicono i bookmakers inglesi

Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande della Bild per una intervista esclusiva in vista della partita tra Eintracht Francoforte e Napoli. Al quotidiano tedesco il presidente tedesco ha dichiarato: “Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre d’Europa e del mondo sono tutte in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come i bookmaker, che ci vedono però anche come il quarto o quinto candidato più probabile alla vittoria finale. Certamente alcune squadre sono più forti. Vedremo cosa accadrà”.

De Laurentiis blinda tutti i campioni del Napoli

A proposito del mercato, il presidente azzurro ha blindato i calciatori di Spalletti: “I nostri giocatori sono molto richiesti, questo è vero. Ma non devo venderne nessuno. Non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale”.

“Ed è stato lo stesso nel calcio con Lavezzi, Cavani, Jorginho, Higuaín, Hamsik o ora Osimhen o Kvaratskhelia. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen se ne vadano in estate”. Ha concluso Aurelio De Laurentiis.