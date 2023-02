De Laurentiis: “Osimhen non è in vendita. Noi non abbiamo debiti”

Aurelio De Laurentiis chiarisce: “Osimhen non è in vendita” il presidente della SSCN chiarisce la sua posizione alla Bild.

Il presidente del Napoli pronuncia le parole che tutti i tifosi azzurri vorrebbero ascoltare: “Osimhen non si vende”. Il giocatore nigeriano è stato accostato a tanti club europei, principalmente a Manchester United e Chelsea. I blues sarebbero pronti a fare follie per il giocatore, arrivando anche a 200 milioni di euro per acquistarne il cartellino. Ma il Napoli è una società solida e con gli introiti della Champions League non ha alcuna necessità di fare ulteriore cassa.

“Osimhen non si vende” parola di Aurelio De Laurentiis

Le voci di calciomercato sul giocatore nigeriano autore di 16 gol in stagione fino ad ora si moltiplicano. C’è chi prende spunto da un like al Manchester United per alimentari queste voci, ma il Napoli non sembra assolutamente intenzionato a cedere il giocatore.

De Laurentiis ha detto chiaramente che Osimhen non è in vendita. Poi ha aggiunto: “I nostri giocatori sono richiesti, ma non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti”. Insomma se anche dovessero arrivare offerte il club potrebbe valutarle, ma non ha alcuna esigenza di cedere i propri giocatori.

La SSCN è una società estremamente solida dal punto di vista finanziario, quindi non c’è un assoluto bisogno di fare cassa con la cessione dei cartellini. Questo mette il Napoli in una posizione di assoluta forza sul tavolo delle contrattazioni. Inoltre De Laurentiis sembra voler lottare ancora ad alto livello e quindi non cedere i suoi pezzi pregiati. Oltre Osimhen in vetrina ci sono anche giocatori come Kvaratskhelia, Kim e Lobotoka, che piacciono a tutta Europa.