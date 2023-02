Hojlund: il Napoli avvia il sondaggio, la situazione

Il Napoli sta pensando a Rasmus Hojlund attaccante dell’Atalanta di 20 anni che ha segnato 5 gol in stagione fino ad ora.

Si parla di un interesse importante da parte del club azzurro per Hojlung, giocatore che nonostante la giovane età sta facendo un’ottima impressione in maglia nerazzurra. Il giocatore danese ha grande struttura fisica ed un ottimo fiuto per il gol, anche se ha bisogno ancora di crescere, anche in termini di esperienza.

Ma il sondaggio del Napoli per Hojlund è già partito come scrive anche Corriere del Mezzogiorno. Secondo il quotidiano la società di Aurelio De Laurentiis sta pensando anche all’offerta di rinnovo ad Osimhen, anche se i quattro milioni di euro di stipendio percepiti dal giocatore nigeriano rendono la trattativa molto complicata.

Per questo motivo il Napoli si sta cautelando con Hojlund dell’Atalanta. Al momento siamo ancora ai sondaggi, anche perché sul taccuino di Giuntoli ci sono vari nomi. C’è sempre Armando Broja del Chelsea, ma anche altri giocatori. Inoltre non è detto che a fine stagione Osimhen vada via, dato che il giocatore sembra trovarsi molto bene in maglia azzurra. È chiaro che l’interesse del Manchester United, ma soprattutto del Chelsea fa impensierire i tifosi del Napoli, ma la certezza che vada via non c’è ancora.