In Inghilterra sicuri: “Chelsea follie per Osimhen, il paperone Boehly non bada a spese”

Il Chelsea vuole Victor Osimhen e Todd Boehly è pronto a fare una mega offerta al Napoli per acquistare il cartellino dell’attaccante nigeriano.

Il valore del calciatore attualmente si attesta sui 140 milioni di euro. Ma se il nigeriano dovesse continuare così la stagione nulla vieta che possa ancora crescere. Va ricordato che Osimhen ha segnato 14 gol fino ad ora, ma ha saltato anche 7 partite.

L’attaccante del Napoli ha fatto capire di essere cresciuto in ogni contesto, sia tecniche, che mentale. Inoltre ha una potenza fisica clamorosa, che viene unita ad una velocità tale da renderlo quasi inavvicinabile dagli altri calciatori, quando si trova in campo aperto.

Napoli: il Chelsea vuole Osimhen

Ovviamente le prestazioni del nigeriano non passano sotto traccia, con i grandi club europei pronti a cercare di strappare il giocatore a De Laurentiis. L’attaccante ha un contratto fino al 2025, quindi il Napoli non ha grandi problemi in questo momento, ma è chiaro che le sirene delle big cominciano a suonare.

Secondo quanto fa sapere il Mirror il Chelsea vuole Osimhen del Napoli ed il proprietario Todd Boehly è disposto a tutto pur di acquistare il giocatore. Il patron del Chelsea ha un patrimonio stimato di 5,3 miliardi di dollari ed ha già fatto capire di essere pronto ad investire in maniera massiccia sul mercato.

Per fare un esempio della potenza economica del Chelsea, il club inglese ha acquistato a gennaio Enzo Fernandez per 120 milioni di euro, senza farsi troppi problemi per acquistare il centrocampista centrale di proprietà del Benfica.

Ma i Blues già in estate avevano investito in maniera massiccia sul mercato. Hanno preso calciatori come Mykhaylo Mudryk per 100 milioni di euro (70 fissi e 30 di bonus). Ma il Chelsea con il Napoli ha chiuso anche l’accordo Kalidou Koulibaly trasferitosi in Inghilterra per circa 40 milioni di euro.