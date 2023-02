Oppini: “Scudetto al Napoli, ma il campionato è falsato”

Francesco Oppini parla dello scudetto al Napoli che arriverà in un campionato falsato dalla penalizzazione alla Juve.

Il giornalista e tifoso juventino ai microfoni di 7Gold durante il programma ‘Diretta Stadio’ ha parlato chiaramente di “campionato falsato e non solo per la corsa scudetto, ma per tutto il resto. Adesso le squadre che affrontano la Juve sono avvantaggiate“.

Oppini poi ritorna sul possibile scudetto al Napoli e dice: “Io sono un grande estimatore di Luciano Spalletti e del Napoli. Però bisogna ammettere che questo campionato è completamente falsato. Il Napoli lo vincerà meritatamente, ma arriverà in una stagione in cui c’è stato il Mondiale anomalo in invero ed una Juventus penalizzata di 15 punti. Ripeto il Napoli è inarrestabile ma mancavano 57 punti due giornate fa e si sa che in un campionato può succedere di tutto“.

Il giornalista puntualizza e dice: “Con le mie parole non voglio dire che il Napoli non meriti il titolo, anzi se dovesse vincerlo sarei felicissimo“. Ma forse qualcuno dovrebbe ricordare ad Oppini che la Juventus dopo i 5 gol subito proprio dal Napoli aveva già 10 punti di svantaggio ed era già ampiamente tagliata fuori dalla corsa per il titolo finale.