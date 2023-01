Napoli, lezione di calcio alla Juve, Allegri umiliato da Spalletti. Il VIDEO DEI GOL

Il Napoli ha dato una lezione di calcio alla Juventus, umiliandola con una vittoria per 5-1. Guarda gli highlights e i gol.

Il Napoli ha messo in mostra tutta la sua potenza e la sua maestria calcistica, umiliando la Juventus con una straordinaria vittoria per 5-1 al Maradona. La doppietta di Osimhen e i gol di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas hanno sancito la superiorità della squadra di Spalletti, che si è portata a +10 sulla Juventus e sul Milan, confermandosi come la più seria candidata al titolo.

Osimhen, una forza della natura: doppietta e 12 gol in campionato

Il giovane attaccante nigeriano Osimhen ha messo in mostra tutto il suo talento e la sua determinazione, segnando una doppietta e salendo a quota 12 gol in campionato, confermandosi come il capocannoniere del torneo.

Il Napoli mostra la sua superiorità: dieci marce in più rispetto alle altre squadre

La squadra di Spalletti ha dato una vera e propria lezione di calcio alla Juventus, dimostrando di avere dieci marce in più rispetto alle altre squadre. La qualità e l’intensità del gioco del Napoli hanno letteralmente travolto i bianconeri, che sono stati umiliati dalla forza dei partenopei.

“Spalletti e il Napoli godono di una notte da sogno” La vittoria contro la Juventus rappresenta un passo importante verso il titolo per il Napoli e per il suo allenatore Spalletti, che può godersi una notte da sogno, forse inimmaginabile alla vigilia. Guarda gli highlights e i gol di Napoli-Juventus 5-1, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023.

Gli highlights e i gol di Napoli-Juventus 5-1

Gli highlights e i gol della spettacolare partita tra Napoli e Juventus, valida per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Maradona, prima contro seconda, il Napoli ha dato una lezione di calcio alla Juventus, con una vittoria schiacciante per 5-1. Osimhen e Kvaratskhelia hanno aperto le danze, Di Maria ha riaperto tutto ma nella ripresa ci sono stati i sigilli di Rrahmani, Osimhen per la doppietta personale e infine Elmas che ha messo a segno la manita partenopea. Non perdere l’occasione di vedere le immagini salienti di questa emozionante partita.