Kvaratskhelia segna e zittisce tutti!

Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia danno il vantaggio di 2-1 al Napoli contro la Juventus alla fine del primo tempo.

Il nigeriano ha segnato la rete del primo vantaggio del Napoli, sfruttando una sforbiciata di Kvaratskhelia. Osimhen è stato prontissimo a ribadire la palla in rete. Il raddoppio del Napoli è arrivato al minuto 39 proprio con Kvaratskhelia, che ha sfruttato un assist al bacio di Osimhen, bravissimo a liberarsi dell’avversario e servire il georgiano. Perfetto il tiro a giro di prima intenzione di Kvaratskhelia che non lascia scampo al portiere avversario.

Kvaratskhelia dopo la rete alla Juventus ha esultato con rabbia, applaudendo Osimhen. Ma il georgiano ha anche portato un dito al naso come a dire: “State zitti”. Sicuramente rivolgendosi alle tante, troppe critiche, che sono state rivolte a Kvaratskhelia per un paio di partite non giocate al massimo delle possibilità.