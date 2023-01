Napoli quanto sei bello: demolita 5-1 la Juventus in un “Maradona” pazzo d’amore

Napoli e Juventus si affrontano per il big match della diciottesima giornata della Serie A, allo stadio “Diego Armando Maradona”

Il Napoli surclassa la Juventus con un netto 5-1. In un “Maradona” che è una vera e propria bolgia, gli azzurri di Luciano Spalletti fanno brillare gli occhi dei 60mila tifosi partenopei con una prestazione eccellente. Mattatori su tutti Osimhen e Kvaratskhelia, autori di due prove encomiabili. Grazie alla vittoria, il Napoli vola a +10 sulla Juventus ed il Milan che domani scenderà in campo a Lecce.

90′: TRE MINUTI DI RECUPERO.

89′: SOSTITUZIONE NAPOLI. Lozano sostituisce Kvaratskhelia che viene applaudito da tutto lo stadio.

83′: SOSTITUZIONE JUVENTUS. Soulè prende il posto di Rabiot.

78′: STANDING OVATION PER OSIMHEN E ZIELINSKI. Entrano al loro posto Raspadori e Ndombele.

73′: DOPPIA SOSTITUZIONE JUVENTUS. Miretti prende il posto di Di Maria, Iling sostituisce Chiesa.

72′: 5-1 DEL NAPOLI. Di Lorenzo gira per Elmas che scarta Alex Sandro e trafigge Szczesny

71′: SECONDA SOSTITUZIONE DEL NAPOLI. Olivera prende il posto di Mario Rui.

65′: 4-1. IL NAPOLI DILAGA. Cioccolatino di Kvaratskhelia per Osimhen che stacca di testa

59′: Tiro da fuori di Zielinski: blocca

57′: OCCASIONISSIMA NAPOLI. Osimhen ruba palla a Bremer, s’invola verso la porta e sfiora il goal che avrebbe ipotecato

56′: SOSTITUZIONE JUVE. Paredes prende il posto di Locatelli, Kean al posto di Milik.

55′: 3-1. TRIS DEL NAPOLI. Angolo di Kvaratskhelia, palla al centro per Rrahmani che calcia a volo di destro

49′: Gioco fermo per 2 minuti e mezzo a causa dell’infortunio occorso a Locatelli.

46′: PRIMA SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI. Elmas prende il posto di Politano.

46′: INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO. NAPOLI-JUVE 2-1

47′: MIRACOLO DI MERET. Azione travolgente di Chiesa sulla sinistra, cross al centro e Rrahmani per poco non combina la frittata con un intervento errato che Meret toglie dalla porta con un grande intervento.

45′: RECUPERO. L’arbitro decreta due minuti di recupero

42′: 2-1. LA JUVENTUS ACCORCIA LE DISTANZE. A furia di rimpalli, i bianconeri entrano in area. Milik scodella per Di Maria che fredda Meret con un leggero tiro a giro.

39′: 2-0. RADDOPPIO DEL NAPOLI. Azione insistita del Napoli, Osimhen ruba palla a Bremer e serve Kvaratskhelia che è posizionato molto meglio: tiro deciso del fuoriclasse georgiano che sigla il raddoppio e torna al goal dopo un periodo di astinenza.

31′: OCCASIONISSIMA JUVENTUS. Angolo di Di Maria per Bremer che salta altissimo sul secondo palo: palla oltre la traversa.

25′: Di Maria per Milik che stacca di testa: para centralmente Meret.

21′: TRAVERSA DELLA JUVE. Rrahmani sbaglia il passaggio verso Kim: Di Maria fiuta l’errore e lo intercetta. Il campione del mondo argentino si è coordinato dal limite e ha lasciato partire un tiro che si è stampato all’incrocio dei pali.

16′: MARADONA RIBOLLE DI ENTUSIASMO PER IL VANTAGGIO NAPOLETANO.

14′: 1-0. VANTAGGIO NAPOLI. Politano mette al centro per Kvaratskhelia che esplode a volo un gran tiro: Szczesny respinge la conclusione ma in agguato c’è Osimhen che fa esplodere il “Maradona”.

12′: Osimhen lanciato da Lobotka: arriva scoordinato e può solo appoggiare verso Szczesny che blocca a terra.

5′: Difesa ad oltranza della Juventus, con Massimiliano Allegri

1′: Fischio d’inizio di Napoli-JuventusCaLCI

Formazioni Ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. In panchina: Marfella, Sirigu, Demme, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Olivera, Simeone, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori, Ndombele. Allenatore: Luciano Spalletti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. In panchina: Pinsoglio, Perin, Gatti, Kean, Miretti, Rugani, Soulè, Paredes, Iling, Fagioli. Allenatore: Massimiliano Allegri

Pre-Partita

Lo stadio “Diego Armando Maradona” è una bolgia: 55mila cuori azzurri, bordate di fischi per la Juve.

Clima caldissimo allo stadio “Diego Armando Maradona” per il big match del diciottesimo turno tra Napoli e Juventus. Sulle note di Pino Daniele è sceso in campo il parco portiere azzurro, guidato da Alex Meret. Poi “Life is Life” ha accompagnato l’ingresso in campo del Napoli che si è allenato, come di consueto, sotto la Curva B. La squadra allenata da Luciano Spalletti si è preparata con grande attenzione e concentrazione alla partita.

Enorme invece la mole di fischi che ha accompagnato la Juventus. Sin dall’ingresso in campo sia dei portieri che dei calciatori di movimenti, i bianconeri hanno avuto un’accoglienza abbastanza agguerrita