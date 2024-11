Il Napoli insiste per Bonny: ecco quanto chiede il Parma

Il giovane attaccante franco-ivoriano nella lista dei desideri degli azzurri

Il Napoli continua il pressing per rinforzare l’attacco e il nome in cima alla lista di Antonio Conte è quello di Dennis Bonny. L’attaccante del Parma, vera rivelazione di questa stagione, è finito nel mirino del club partenopeo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, i ducali hanno le idee chiare sul futuro del giocatore. Come riferisce il quotidiano: “Il giovane talento classe 2003 non si muoverà a gennaio. Il Parma punta forte su Bonny, che può vantare la doppia nazionalità francese e ivoriana, e ha fissato il prezzo: serviranno più di 25 milioni per strapparlo ai ducali”.