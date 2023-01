Napoli-Juventus: Spalletti demolisce Allegri, al Maradona vince il calcio

Napoli-Juventus finsice 5-1: doppietta di Osimhen, gol di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas. Spalletti batte Allegri.

È una vera e propria sinfonia quella che il Napoli suona contro la Juventus. Gli azzurri dominano tutta la partita e subiscono solo quando sbagliano qualche passaggio, come quello di Rrahmani nel primo tempo e Mario Rui nella ripresa. Ad illuminare la scena c’è il direttore d’orchestra Spalletti che domina contro Allegri, che al Maradona ha piazzato di nuovo il pullman davanti alla porta speranza in qualche gol nel finale.

Ma i piani li rovina Osimhen che al 14′ piazza la testata vincente, un tap in micidiale quello del nigeriano che sfrutta una sforbiciata di Kvaratskhelia parata da Szczesny. Ma il raddoppio arriva al 39′ è sempre Osimhen che famelico prende palla, salta Bremer e scarica su Kvaratkshelia che con un destro a giro si prende la rivincita e zittisce tutti. Ma tre minuti dopo c’è il gol della Juve, che sfrutta un maldestro rinvio ed alcuni rimpalli per piazzare un sinistro chirurgico.

Napoli-Juventus alla fine del primo tempo termine 2-1. Ma il bello viene nella ripresa. Al 55′ ci pensa Rrahmani con una bellissima girata al volo (non c’è fuorigioco), dagli sviluppi di calcio d’angolo, a dare di nuovo il doppio vantaggio agli azzurri. Ma la sinfonia del Napoli va in crescendo ed è ancora Osimhen a fare l’acuto vincente, questa volta grazie ad una palla rubata da Mario Rui che scarica per Kvaratskhelia. Il georgiano pennella un cross al bacio ed Osimhen vola in cielo per un’altra rete delle sue: e sono 12 gol in Serie A per Osimhen.

Il Napoli domina totalmente la partita, con il piano tattico della Juve che si sfalda completamente. Negli spazi ci fa a nozze anche Elmas, entrato al posto di Politano uscito per infortunio. Il macedone viene lanciato in profondità, stop a seguire e sinistro a giro. Napoli-Juventus 5-1: allo stadio Maradona vince il calcio.

La classifica ora sorride al Napoli con dieci punti in più della Juventus.