Allegri imbestialito sul gol di Rrahmani; “È irregolare”, Marelli chiarisce tutto

Allegri e la panchina della Juventus hanno protestato per un fuorigioco di Osimhen, ma il nigeriano è in posizione regolare.

La Juventus ha protestato sul gol di Rrahmani arrivato al minuto 55, grazie ad una bellissima girata del difensore del Napoli dagli sviluppi di calcio d’angolo. La panchina della Juve è scattata in piedi e con Allegri più volte ha chiesto il fuorigioco di Osimhen che secondo i bianconeri era in posizione irregolare ed ostruiva la visuale del portiere bianconero.

Moviola Napoli-Juventus: gol Rrahmani

Sul gol di Rrahmani è intervenuto Luca Marelli di Dazn. L’ex arbitro ha chiarito tutto: “La Juventus ha chiesto l’annullamento del go di Rrahmani. In effetti Osimhen ostruisce in parte la visuale di Szczesny ma la posizione del nigeriano è regolare, quindi è stato giusto convalidare il gol“.