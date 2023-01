Napoli-Juve: Osimhen e Kvaratskhelia devastanti – IL VIDEO DEI GOL

Il Napoli vince 5-1 contro la Juventus. Il video di tutti i gol del match di Serie A dello stadio Diego Armando Maradona.

La squadra di Luciano Spalletti domina e vince contro quella di Massimiliano Allegri. Una partita senza storia, nemmeno dopo il gol fortunoso di Di Maria, favorito da un paio di rimpalli. Il migliore in campo è stato senza dubbio Osimhen, che segna due gol offre un assist, ma surclassa i difensori avversari, in particolare Bremer. Il difensore brasiliano non lo tiene mai in campo aperto ed anche fisicamente fa una fatica incredibile.

Al festival del gol del Napoli partecipa anche Kvaratskhelia che zittisce tutti dopo il gol e fa capire che il periodo buio è passato. Ma in rete ci vanno anche Rrahmani, con una bellissima girata al volo ed Elmas, il macedone impreziosisce il suo gol con un dribbling bellissimo.

Napoli-Juve: il video di tutti i gol